Geschichte : Stasi-Unterlagen: Beauftragter für Dialog der Generationen

Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, hat für einen Dialog der Generationen über die Vergangenheit plädiert.

Berlin | Die in den Stasi-Unterlagen dokumentierte Geschichte sei eine große Chance, langfristig für Demokratie und Menschenrechte zu sensibilisieren, heißt es im letzten Tätigkeitsbericht des früheren DDR-Oppositionellen, den er am Freitag in Berlin vorstellte. Das Stasi-Unterlagen-Archiv, das der Friedlichen Revolution in der DDR zu verdanken sei, könne dabe...

