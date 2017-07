Literatur : Stavenhagen sucht Plattdeutsch-Autoren für Literaturpreis

Autoren niederdeutscher Texte können sich 2017 wieder für den Fritz-Reuter-Literaturpreis bewerben. Das Fritz-Reuter-Literaturmuseum und die Stadt Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) haben den Literaturpreis wieder ausgeschrieben, wie das Museum am Dienstag mitteilte. Eingereicht werden können Prosatexte oder lyrische Arbeiten in niederdeutscher Sprache, die in den letzten drei Jahren veröffentlicht wurden. Auch Verfasser von Arbeiten zu Plattdeutsch-Autoren oder zur Sprache selbst kämen in Frage.