Kriminalität : Steinmocker: 50 Personen bei nicht genehmigter Veranstaltung

Die Polizei hat am Samstagabend eine nicht genehmigte Veranstaltung mit rund 50 Anwesenden in Steinmocker (Landkreis Vorpommern-Greifswald) aufgelöst. Anwohner hatten den Beamten einen Hinweis auf die Feier mit Musik und Tanz gegeben, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Nach der derzeitigen Rechtslage sind solche Veranstaltungen genehmigungspflichtig.

Avatar_prignitzer von dpa

07. Juni 2020, 12:14 Uhr

Beim Eintreffen der Beamten konnte der 46-jährige Veranstalter keine entsprechende Genehmigung vorlegen. Die weitere Durchführung der Veranstaltung wurde durch die Polizei aufgrund des Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung untersagt. Es wurde ein Verfahren gegen die rund 50 anwesenden Personen eingeleitet. Ihnen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.