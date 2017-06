Krankenhäuser : Sterbenden soll es in Kliniken besser gehen: Konzept

Sterbende Menschen sollen in den Krankenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns flächendeckend besser betreut und begleitet werden. Dazu haben erstmals in Deutschland Ärzte und Pfleger verschiedener Krankenhäuser ein gemeinsames Konzept zur stationären Palliativversorgung erarbeitet, wie die Krankenhausgesellschaft mitteilte. Es soll am Mittwoch in Schwerin vorgestellt werden. An dem Konzept haben Mitarbeiter von 16 Krankenhäusern des Landes mitgearbeitet, wie es hieß. Es beschreibe alle Facetten der ärztlichen und pflegerischen Versorgung und schließe auch die Gespräche mit Angehörigen, die Seelsorge und die Trauerbegleitung mit ein.

von dpa

erstellt am 14.Jun.2017 | 00:40 Uhr