Wirtschaftspolitik : Stettin lockt mit Sonderwirtschaftszone

Über die wirtschaftliche Entwicklung im Großraum Stettin (Szczecin) berät am heutigen Dienstag (16.30 Uhr) der deutsch-polnische Wirtschaftskreis. Die größte Stadt im Westen Polens will mit Sonderwirtschaftszonen und anderen Förderungen verstärkt Firmen ansiedeln, wie die IHK in Neubrandenburg als Träger des Wirtschaftskreises im Vorfeld erklärte. Fachleute sehen die Hauptstadt der Woiwodschaft Westpommern mit Hafen und der Anbindung an Berlin als Wachstumsmotor auch für Vorpommern.

von dpa

erstellt am 12.Sep.2017 | 01:19 Uhr