Schifffahrt : «Stettin»-Unfall: Streit um Traditionsschiffe

vergrößern 1 von 1 Foto: Monika Skolimowska 1 von 1

Anlass war ein Unfall zwischen dem historischen Hamburger Dampfeisbrecher «Stettin» und einer Fähre während der Hanse Sail am Samstag in Rostock, bei dem laut Polizei zehn Menschen an Bord der «Stettin» leicht verletzt wurden. Mit der geplanten Verordnung sollen die Sicherheitsstandards der teils mehr als 100 Jahre alten Schiffe an die Maßstäbe der Berufsschifffahrt angepasst werden. Der Dachverband der deutschen Traditionsschiffe fürchtet, dass bis zu 70 Prozent der Schiffe dadurch in ihrer Existenz bedroht wären.

von dpa

erstellt am 14.Aug.2017 | 16:21 Uhr