Steuern : Steuerbescheid im Schnitt nach 46 Tagen

von dpa

19. März 2018, 15:56 Uhr

Berlin/Schwerin (dpa/mv) - Steuerzahler in Mecklenburg-Vorpommern müssen nach einer Analyse des Bundes der Steuerzahler im Schnitt 46 Tage auf ihren Bescheid vom Finanzamt warten. Damit lag der Nordosten 2017 im Mittelfeld der Bundesländer, wie der Steuerzahlerbund am Montag in Berlin mitteilte. Mecklenburg-Vorpommern verbesserte sich demnach im Vergleich zum Vorjahr um sieben Bearbeitungstage und teilte sich 2017 in dem Tempo-Ranking Platz neun mit Sachsen. Am schnellsten arbeiteten den Angaben zufolge die Finanzämter in Berlin mit durchschnittlich 36,5 Tagen Bearbeitungszeit. Hamburg folgt mit 41 Tagen auf Platz zwei. Auf den letzten Plätzen liegen Bremen mit 55,9 Tagen und Nordrhein-Westfalen mit Bearbeitungszeiten von bis zu sechs Monaten.