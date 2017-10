Finanzen : Steuerzahlerbund rügt Geldverschwendung auch im Nordosten

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Ein Luxusquartier für Fledermäuse, eine Hafenbahn ohne Zugverkehr oder die endlose Geschichte um den Flughafen Parchim: Der Bund der Steuerzahler listet auch in seinem neuen Schwarzbuch Beispiele von Steuerverschwendung aus Mecklenburg-Vorpommern auf. Doch wolle der Verband nicht nur Fehlleistungen beim Einsatz öffentlicher Mittel anprangern, betonte die Landesvorsitzende Sophie Mennane-Schulze bei der Präsentation der jüngsten Schwarzbuch-Ausgabe am Donnerstag in Schwerin. Fast noch wichtiger sei die Benennung fragwürdiger Investitionsvorhaben. «Wenn wir damit die Verschwendung von Steuergeld noch verhindern, dann ist uns allen geholfen.» So habe auf Rügen die Kritik am Bau einer Aussichtsplattform auf einem Windrad dazu geführt, dass die Pläne zunächst auf Eis gelegt wurden.

