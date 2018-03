Kommunen : Stichwahl in Teterow nötig: Lange gegen Paries

Der neue Bürgermeister von Teterow (Landkreis Rostock) muss bei einer Stichwahl ermittelt werden. Wie die Wahlleitung der Stadt am Sonntag mitteilte, hat keiner der sechs Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen erreicht. Sieger wurde mit 43,4 Prozent der Stimmen der Einzelbewerber Andreas Lange, auf den 1665 Stimmen entfielen - vor Jürgen Paries, der auf 26,5 Prozent (1073 Stimmen) kam. Damit treten der Diplomagrarökonom Lange und Paries, der bereits in der Stadtverwaltung ein Amt leitet, am 8. April noch einmal an. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 53 Prozent.

von dpa

25. März 2018, 19:04 Uhr

In der Kleinstadt mit rund 9000 Einwohnern wird der Verwaltungschef für acht Jahre neu gewählt. Bisher ist seit 1990 der Physiker Reinhard Dettmann (parteilos) Bürgermeister und damit einer der dienstältesten hauptamtlichen Bürgermeister im Nordosten. Der 67-Jährige, der auch den Städte- und Gemeindetag im Nordosten anführt, geht im Juni in den Ruhestand und trat nicht mehr an.