Denkmäler : Stiftung fördert Fassadensanierung von uralter Buchhandlung

Eines der ältesten Gebäude in Greifswald - die Rats- und Universitätsbuchhandlung - erhält mit Hilfe der Deutschen Stiftung Denkmalschutz eine sanierte Fassade. Wie die Stiftung am Dienstag mitteilte, werden die nötigen Putz- und Stuckarbeiten mit rund 15 000 Euro unterstützt. In dem Haus sind Dachhölzer aus dem Jahr 1307 verbaut, was die ältesten ihrer Art in der Stadt seien.

Avatar_prignitzer von dpa

25. August 2020, 14:42 Uhr