Kriminalität : Stinkende Substanz in Laden gekippt: Motiv unklar

Nach einem mutmaßlichen Buttersäure-Anschlag auf ein Geschäft im Hafen von Sassnitz (Vorpommern-Rügen) hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag erklärte, ist das Motiv für die Attacke auf ein bekanntes Souvenirgeschäft in der Ladenzeile noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Unbekannte am Donnerstag durch ein offenes Fenster eine chemische Substanz in einen Aufenthaltsraum für Angestellte des Geschäftes gekippt. Die Dämpfe der übelriechenden Flüssigkeit dehnten sich bis in die Verkaufsräume aus, so dass die Feuerwehr in Schutzausrüstung anrücken musste. Diese sperrten das Geschäft und nahmen Proben.

Avatar_prignitzer von dpa

28. August 2020, 08:58 Uhr