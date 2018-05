Tiere : Stralsunder Meeresmuseum erforscht Hörvermögen von Pinguinen

von dpa

12. Mai 2018, 09:42 Uhr

Stralsund (dpa/mv) – Im Stralsunder Meeresmuseum werden derzeit Humboldtpinguine für einen wissenschaftlichen Hörtest trainiert. In einem deutsch-dänischen Forschungsprojekt will das Museum zusammen mit weiteren Partnern erforschen, in welchen Frequenzbereichen und Lautstärken verschiedene Pinguin-Arten an Land und im Wasser hören. Wie Projektleiter Michael Dähne erklärte, sind diese Untersuchungen Voraussetzung dafür, später den Einfluss von Unterwasserlärm auf die Tiere beurteilen zu können. Nahrungssuche und Wanderungsbewegungen der Pinguine seien bereits gut erforscht. Über die Hörfähigkeiten der Tiere aber sei nur wenig bekannt, sagte Dähne. Es gebe dazu bislang nur eine einzige Studie mit drei Brillenpinguinen aus dem Jahr 1969.