Volleyball : Stralsunder Wildcats gewinnen letztes Auswärtsspiel mit 3:0

Volleyball-Zweitligist Stralsunder Wildcats hat sein letztes Auswärtsspiel der Saison gewonnen. Das Team feierte am Samstagabend vor 112 Zuschauern nach 75 Spielminuten einen 3:0 (25:23, 25:18, 25:22)-Erfolg beim nun als Absteiger feststehenden TV Gladbeck. «Das war ein schweres Spiel, in dem wir kämpferisch überzeugen mussten. Am Ende haben wir aber verdient gewonnen», sagte Trainer André Thiel.

von dpa

08. April 2018, 12:16 Uhr

Dabei bewahrte die Mannschaft des 36-Jährigen vor allem in den entscheidenden Spielphasen die Ruhe. Beste Stralsunder Spielerin war Außenangreiferin Lene Scheuschner.