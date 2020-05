Tourismus : Strandkörbe dürfen von Montag an wieder vermietet werden

Strandkorbvermietungen in Mecklenburg-Vorpommern sollen von Montag an wieder möglich sein. Das Abstandsgebot könne bei der Aufstellung von Strandkörben gut eingehalten werden, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) nach der Kabinettsklausur am Donnerstag in Schwerin. Der Fahrradverleih sei von Montag an ebenfalls wieder möglich.

Avatar_prignitzer von dpa

07. Mai 2020, 23:03 Uhr

An einzelnen Stränden in Mecklenburg-Vorpommern, etwa in Warnemünde, waren bereits Strandkörbe aufgestellt worden. Diese durften jedoch nicht vermietet werden und waren daher abgeschlossen oder verriegelt.