Brände : Strandkörbe und Taxis in Ahlbeck auf Usedom verbrannt

Ein Brandsachverständiger untersucht ein Großfeuer auf der Insel Usedom. In einem Winterlager in Ahlbeck verbrannten nachts rund 100 Strandkörbe und auch Fahrzeuge. Das Feuer soll von einem Taxi ausgegangen sein.

Avatar_prignitzer von dpa

02. März 2020, 08:43 Uhr

Ein Feuer hat im Ostseebad Ahlbeck auf der Insel Usedom (Vorpommern-Greifswald) einen Schaden von mehr als 150 000 Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte, brannte in der Nacht zu Montag zuerst ein Taxi, das in einem Unterstand abgestellt war. Die Flammen griffen kurz vor Mitternacht auf weitere Unterstände auf dem Grundstück über, in denen rund 100 Strandkörbe über den Winter abgestellt waren.

Drei Feuerwehren konnten nicht verhindern, dass die Strandkörbe, das Gros der Unterstellmöglichkeiten sowie mindestens zwei Autos - dabei soll es sich um Taxis handeln - zerstört wurden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Nach ersten Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft den Einsatz eines Brandgutachters angeordnet. Der Sachverständige soll herausfinden, ob es sich um Brandstiftung handelt oder ob ein technischer Defekt an einem der abgestellten Taxis die Brandursache war. Die Feuerwehren konnten allerdings verhindern, dass Wohnhäuser in der Nähe des gewerblich genutzten Grundstückes unweit der Bahnstrecke in Brand gerieten.