Justiz : Strategiefonds: Verfassungsgericht entscheidet über Klage

Die oppositionelle Linksfraktion im Landtag hat vor dem Landesverfassungsgericht in Greifswald gegen die Handhabung des Strategiefonds des Landes geklagt. Sie moniert, dass die Koalitionsfraktionen SPD und CDU damit nicht nur wegweisende Projekte fördern, sondern Geld am Parlament vorbei ausgeben. Die Linksfraktion sieht dadurch Rechte der Abgeordneten verletzt. Das Landesverfassungsgericht hat sich in einer mündlichen Verhandlung Ende mit der Klage befasst. Am Donnerstag (11.00) will das Gericht seine Entscheidung verkünden und begründen.

Avatar_prignitzer von dpa

26. September 2019, 00:10 Uhr

In den Strategiefonds fließt ein Viertel der Überschüsse aus dem Landeshaushalt. Drei Viertel werden zum Schuldenabbau eingesetzt. Aus dem Fonds sollen für die Landesentwicklung wichtige Projekte und Programme gefördert werden. Über die Vergabe entscheidet der Finanzausschuss des Landtags.

Nach der Verhandlung im Juni hatte sich der Prozessbevollmächtigte der Linken, Joachim Kloos, aufgrund des langen Dialogs mit den Prozessbeteiligten optimistisch geäußert. Allerdings hatte der Vorsitzende Richter Burkhard Thiele darauf hingewiesen, dass das Gericht zu entscheiden haben, ob das Verfahren überhaupt zulässig sei. Der Landtag als Antragsgegner sowie die ebenfalls am Verfahren beteiligte Landesregierung halten die Klage für unzulässig, zumindest aber für unbegründet.