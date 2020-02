Tarife : Streik stoppt Busverkehr: Greifswald und Vorpommern-Rügen

An zwei Tagen haben Busfahrer den Nahverkehr an der Müritz zum Erliegen gebracht. Es gab viele Beschwerden von Eltern. Nun sind noch in Vorpommern-Rügen und Greifswald die Busfahrer zum Warnstreik aufgerufen.

05. Februar 2020, 18:06 Uhr

Die Warnstreiks von Busfahrern in Mecklenburg-Vorpommern gehen auch am Donnerstag weiter. Wie die Gewerkschaft am Mittwoch mitteilte, sind die Busfahrer der kommunalen Unternehmen im Kreis Vorpommern-Rügen und in Greifswald zum Ausstand aufgerufen. Verdi will so erreichen, dass die Kommunalen Arbeitgeber auf die Tarifforderung der Gewerkschaft bei der nächsten Verhandlung am 17. Februar eingeht.

Zuvor hatten die Busfahrer an zwei Tagen nacheinander den Busverkehr vor allem in der Müritz-Region lahmgelegt. An dem Ausstand beteiligten sich 72 Mitarbeiter der Mecklenburg-Vorpommerschen Verkehrsgesellschaft (MVVG) mbH, hieß es. Betroffen waren die Standorte Waren und Röbel, wo 90 Prozent der Busse stehenblieben, sowie Stavenhagen/Demmin, wo etwa die Hälfte der Fahrten ausfiel.

Im Altkreis Mecklenburg-Strelitz konnte die MVVG nach eigenen Angaben den Schülertransport meist absichern. Es gab aber trotzdem eine große Zahl an Beschwerden von Eltern, da die Kinder wenige Tage vor den Ferien nur schwer zu den Schulen kamen. 85 Prozent der Fahrgäste sind laut MVVG Schüler an der Seenplatte. Die Region ist mit rund 5500 Quadratkilometern doppelt so groß wie das gesamte Saarland, der bundesweit größte Landkreis und sehr ländlich geprägt. Alternativen zum Busverkehr, wie etwa Züge, gibt es kaum.

In dem Tarifstreit mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband für rund 1500 Beschäftigte im Nahverkehr gibt es seit mehr als drei Wochen Warnstreiks. Verdi fordert 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde und 100 Euro monatlich mehr. Das wäre nach Angaben von Kreisen und Kommunen aber nicht finanzierbar. Die Arbeitgeber hatten zuletzt eine Erhöhung angeboten, die pro Jahr rund 1000 Euro mehr pro Fahrer bedeutet hätte. Das war Verdi zu wenig.