Kriminalität : Streit eskaliert: 39-Jähriger im Gesicht verletzt

von dpa

16. September 2018, 15:40 Uhr

Eine Meinungsverschiedenheit im Straßenverkehr zwischen einem 39-Jährigen und vier Männern im Alter zwischen 20 und 29 Jahren ist in Sassnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) in einen handfesten Streit ausgeartet. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 39-Jährige bei der Auseinandersetzung am Samstagabend Verletzungen im Gesicht. Zeugen hätten einschreiten und die Männer voneinander trennen können. Die genauen Umstände seien noch Gegenstand der Ermittlungen.