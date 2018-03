Geschichte : Streit um Eigentum am Mecklenburger Planschatz

Die Eröffnung der Ausstellung «Schatz entdeckt!», die erstmals die 2010 wiederentdeckten Architekturzeichnungen der mecklenburgischen Herzöge präsentiert, wird von einem Eigentumsstreit überschattet. Nach einem Bericht des NDR beansprucht Donata Herzogin zu Mecklenburg die rund 560 Blätter aus der Landesbibliothek. Ein Sprecher des zuständigen Finanzministeriums in Schwerin bestätigte am Donnerstag, dass der Planschatz in einem Rechtsstreit eine Rolle spiele. Das Land gehe davon aus, rechtmäßiger Eigentümer zu sein, sagte er. Die Großherzogliche Bibliothek Ludwigslust sei im späten 19. Jahrhundert in die Regierungsbibliothek eingegangen und damit Landesbesitz geworden.

von dpa

22. März 2018, 17:50 Uhr

Die Ausstellung «Schatz entdeckt!» wird vom 23. März bis zum 10. Juni im Staatlichen Museum Schwerin präsentiert. Sie sollte am Donnerstagabend eröffnet werden. Zu sehen sind rund 120 der 560 Architekturzeichnungen, außerdem Modelle und Computeranimationen.