Soziales : Streit um Gemeinnützigkeit von Rostocker Sozialunternehmen

Rostock (dpa/mv) - Der Entzug der Gemeinnützigkeit für die Rostocker Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik (GGP) mbH durch das Finanzamt Rostock war rechtens. Das Finanzgericht MV teilte in einem Urteil vom Dezember 2016 die Einschätzung des Amtes, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Das «NDR-Nordmagazin» hatte am Montag darüber berichtet. Der Entzug der Gemeinnützigkeit beziehe sich auf die Jahre 2005 bis 2010. Der Grund liege darin, dass das Finanzamt das Gehalt des Geschäftsführer als unverhältnismäßig hoch betrachtete, sagte der Gerichtssprecher.