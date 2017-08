Kriminalität : Streit zwischen Ehepaaren eskaliert: Frau schwer verletzt

Ein Ehepaar soll einer 49-Jährigen in einer Kleingartenanlage in Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit Schlägen und Tritten schwere Gesichts- und Kopfverletzungen zugefügt haben. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zuvor hatte der 56-jährige Ehemann des Opfers die Polizei gerufen, weil der 46 Jahre alte Tatverdächtige damit gedroht haben soll, ihn zu erschießen.