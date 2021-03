Hochschulen : Studentenvertreter: Hochschul-Öffnungsdebatte fehl am Platz

Studentenvertreter aus Mecklenburg-Vorpommern haben vor einer Öffnungsdebatte für die Hochschulen im Land gewarnt.

Rostock | „Wir fordern, dass die Lehre für das gesamte Sommersemester ausschließlich online abgehalten wird, sofern es sich nicht um Veranstaltungen handelt, welche zwingend in Präsenz stattfinden müssen“, heißt es in einem Offenen Brief an Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) und Mitglieder der Landesregierung und des Landtags. Der Brief wurde am Mittwoch v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.