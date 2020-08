Prozesse : Studentin gefesselt, Familie erpresst: Prozess geht weiter

Am Landgericht Neubrandenburg wird heute ein Prozess gegen zwei junge Männer wegen erpresserischen Menschenraubes fortgesetzt. Am zweiten Verhandlungstag sollen weitere Zeugen gehört werden, zudem wird eine Aussage von mindestens einem Angeklagten erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Duo vor, eine 19-jährige Bekannte im März in die Wohnung des jüngeren Angeklagten gelockt und gefesselt zu haben, um von deren Angehörigen 15 000 Euro zu erpressen. Zur Geldübergabe kam es aber nicht. (Az.: 23 KLs 17/20 jug)

Avatar_prignitzer von dpa

27. August 2020, 01:21 Uhr