Bildung : Studie: MV hat noch immer deutlich zu wenig Kita-Erzieher

In kaum einem anderen Bundesland gehen mehr Kinder zur Kita und werden dabei von so gut qualifiziertem Personal betreut wie in Mecklenburg-Vorpommern. Eine Studie zeigt nun aber erneut die Probleme der frühkindlichen Betreuung im Land auf.

Avatar_prignitzer von dpa

25. August 2020, 05:43 Uhr