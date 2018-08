Bildung : Studie: Schulen haben große Schwächen bei Digitalisierung

Mecklenburg-Vorpommerns Schulen haben nach einer neuen Studie deutliche Schwächen im Bereich der Digitalisierung. Das geht aus dem Bildungsmonitor 2018 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hervor, der am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Demzufolge haben deutsche Schulen im internationalen Vergleich bei der Computernutzung generell Nachholbedarf. Das gelte auch für die IT-Kompetenzen der Schüler und in der Forschung.

von dpa

15. August 2018, 12:26 Uhr

Im Ranking der 16 Bundesländer liegt Mecklenburg-Vorpommern auf Platz 7 und hat sich nach Angaben der wirtschaftsnahen Initiative im Fünfjahresvergleich leicht verbessert.

Die größte Stärke des Bundeslandes im Bildungssektor ist, dass sich die soziale Herkunft der Kinder wenig auf ihre Bildungsergebnisse auswirkt. Die Vergleichsstudie bewertet, inwieweit ein Land Bildungsarmut reduziert, zur Fachkräftesicherung beiträgt und Wachstum fördert.