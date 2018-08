Steuern : Studie: Vergleichsweise geringe Steuerbelastung in MV

von dpa

08. August 2018, 06:51 Uhr

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern werden im bundesweiten Vergleich trotz eines zuletzt deutlichen Anstiegs eher gering mit der Grundsteuer belastet. Wie aus einer Analyse des Beratungsunternehmens Ernst & Young hervorgeht, lag der Hebesatz für die Grundsteuer B im vergangenen Jahr bei 369 Punkten. MV landete damit im Vergleich der deutschen Flächenländer auf dem viertletzten Platz. Der Studie zufolge liegt der Hebesatz mit weitem Abstand in Nordrhein-Westfalen mit 534 Punkten am höchsten, in Schleswig-Holstein mit 324 Punkten am niedrigsten. Die Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer ist bundesweit einheitlich geregelt. Jede Kommune bestimmt aber mit dem Hebesatz selbst die tatsächliche Höhe der Steuer.