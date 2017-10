Wetter : Sturm: Zugverkehr in Mecklenburg-Vorpommern eingestellt

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd von Jutrczenka 1 von 1

von dpa

erstellt am 05.Okt.2017 | 17:54 Uhr

Sturmtief «Xavier» hat den Bahnverkehr in ganz Mecklenburg-Vorpommern komplett lahmgelegt. Nachdem zuvor nur der westliche Teil des Landes mit den Strecken von Hamburg nach Schwerin und von Lübeck nach Bad Kleinen eingestellt wurde, wurde gegen 17.00 Uhr auch der Verkehr auf den Regionalverkehrslinien in anderen Landesteilen beendet, wie ein Bahnsprecher sagte. Davon betroffen sei auch der Fernverkehr. An mehreren Orten stünden Züge, die nicht weiterfahren konnten. So standen am Bahnhof in Boizenburg ein IC und zwischen Hagenow-Land und Pritzier ein Eurocity. Wie viele Züge insgesamt und damit auch Reisende betroffen waren, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Unklar war auch, wie lange die Menschen ausharren mussten.

Aktuelle Information der Bahn