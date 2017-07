Notfälle : Sturmböen bringen Schiffe in Not: Etliche Einsätze

Ein Gewitter mit starken Sturmböen hat am Sonntagabend für mehrere Rettungseinsätze an der Ostsee gesorgt. Verletzt wurde zum Glück niemand, wie Sprecher der Wasserschutzpolizei in Rostock und Stralsund am Montag sagten. 14 Menschen mussten von einem Zeesboot gerettet werden, das auf dem Saaler Bodden bei Wustrow (Kreis Vorpommern-Rügen) sank. Das Ausflugsboot wurde bereits geborgen.