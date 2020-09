Notfälle : Suche im Rotlichtmilieu: Polizei überprüft Knochenfund

Fast acht Monate nach dem Verschwinden einer 57-jährigen Frau, die zuletzt im Rotlichtmilieu in Stralsund tätig war, geht die Polizei einer neuen Spur von der Insel Rügen nach. Wie eine Sprecherin des Präsidiums am Donnerstag sagte, sind bei Suchmaßnahmen an einem Strand in der Region Glowe «knochenartige Substanzen» gefunden worden. Spezialisten analysierten nun, ob diese Funde mit dem rätselhaften Vermisstenfall zusammenhängen könnten. Es könne sich aber auch um tierische Knochenreste handeln.

03. September 2020, 08:18 Uhr