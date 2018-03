Kriminalität : Suche nach Geldautomaten-Sprengern dauert an

Nach zwei Geldautomaten-Sprengungen innerhalb weniger Tage sucht die Polizei weiter mit Hochdruck nach den Tätern. Zugleich wird ein Zusammenhang zwischen den Fällen Picher und Lübz (Kreis Ludwigslust-Parchim) sowie weiteren Attacken auf Geldautomaten in Westmecklenburg geprüft, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Rostock sagte. In der Nacht zu Mittwoch hatten Unbekannte einen Geldautomaten in einer Selbstbedienungs-Bankfiliale in Picher aufgesprengt und konnten unerkannt flüchten. Ob die Diebe an das Geld gelangten, teilten die Behörden nicht mit.

von dpa

15. März 2018, 07:43 Uhr

Am 5. März war im weiter östlich gelegenen Lübz ein Geldautomat auch mit Gas gesprengt worden. Die Höhe der Beute blieb bisher unklar. Den Schaden am Gerät schätzte die Polizei auf rund 25 000 Euro. In der Nähe war gerade eine Streife - drei Tatverdächtige wurden bei der Flucht gesehen. Sie ließen ein Auto mit Gasflaschen und Einbruchwerkzeug zurück. Zwei 18 und 21 Jahre alte Männer wurden mit Hilfe eines Taxifahrers später in Potsdam festgenommen, wohin sie geflohen waren. Nach dem Komplizen wird noch immer gesucht.

Im Westen Mecklenburgs gibt es seit etwa einem Jahr immer wieder Angriffe auf Geldautomaten. Betroffen waren unter anderem Gägelow und Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg), Schwerin und auch Parchim.