Kriminalität : Suche nach Spielzeugmuseumseinbrechern

Die Polizei auf der Insel Rügen fahndet nach Museumseinbrechern. Die Unbekannten waren in der Nacht zu Sonntag in das Puppen- und Spielzeugmuseum in Putbus (Kreis Vorpommern-Rügen) eingestiegen, wie Betreiberin Karin Ernst am Montag sagte. Ihren Angaben zufolge entstand ein Schaden von mehr als 10 000 Euro. Nach der Schließung, Spurensicherung und dem Aufräumen am Sonntag werde das Museum mit Café in der Schlossanlage aber nun wieder öffnen.