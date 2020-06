Kriminalität : Supermarkt-Überfall: Kundin verletzt, Trio auf der Flucht

Es sah aus wie im Film: Ein Trio geht maskiert in einen Markt, schlägt die Scheiben eines Sicherheitsbehälters für Computertechnik ein und räumt die Ware aus. Nur eine mutige Kundin stellte sich den Männern in den Weg - und erlitt einen Armbruch. Die Fahndung läuft.

26. Juni 2020, 09:29 Uhr

Nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) fahndet die Polizei weiter nach drei maskierten Männern. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag erklärte, hat das Trio am Donnerstagabend in dem Markt unweit der Bundesstraße 198 einen Glas-Sicherheitsschrank zerschlagen und ausgeräumt sowie eine Kundin des Marktes schwer verletzt. Das Trio sei noch auf der Flucht, vermutlich in einem weißen Auto. Eine sofort eingeleitete Fahndung im nahen Umfeld des Discounters habe zwar Spuren ergeben, blieb aber ohne durchschlagenden Erfolg.

Die 48-jährige Frau hatte sich nach Angaben der Polizei den Räubern mit ihrem Einkaufswagen in den Weg gestellt, um sie an der Flucht zu hindern. Dabei wurde die Frau umgestoßen. Sie erlitt eine Fraktur am Arm und kam in eine Klinik. Die drei Räuber erbeuteten unter anderem ein Tablet und weitere Elektronikartikel aus der zerstörten Glasvitrine. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder ihren Wagen geben können.

Die Räuber wurden vom Alter her als «vermutlich Mitte zwanzig», etwa 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Unklar blieb, ob sie nur einen «Mund- und Nasen-Schutz» wegen der Corona-Beschränkungen oder noch weitere Maskierungen trugen.