Freizeit : Supersommer: Besucherrekorde in Freibädern

von dpa

18. August 2018, 10:02 Uhr

Freibäder sind im Land der 2000 Seen eher dünn gesät. Schließlich haben viele Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern ein Badegewässer oder die Küste in der Nähe. Aber einige Städte leisten sich ein Freibad, das von Mai bis September sicheren Badespaß bietet. Zudem können Kinder im erwärmten Wasser schwimmen lernen. Zuschussgeschäfte bleiben die Bäder aber trotz explodierender Besucherzahlen auch in diesem Supersommer, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Das Waldbad in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat seit Mai 70 000 Besucher gezählt. Die Freibäder in Torgelow und Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) fungieren inzwischen als Attraktionen für die polnische Nachbarstadt Stettin. 40 bis 50 Prozent der Badegäste sind den Schwimmmeistern zufolge Polen.