Fußball : SV Waldhof Mannheim ohne Kapitän Conrad gegen Hansa Rostock

Avatar_prignitzer von dpa

24. September 2019, 15:49 Uhr

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim muss mindestens zwei Wochen auf Kapitän Kevin Conrad verzichten. Der Verteidiger zog sich beim 3:0-Auswärtssieg am Montag beim KFC Uerdingen eine Bänderverletzung am Knöchel zu, wie medizinische Untersuchungen am Dienstag ergaben. Mannheim ist am Sonntag Gastgeber für den FC Hansa Rostock.