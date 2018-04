Volleyball : SV Warnemünde bangt weiter um Ligaverbleib

Aufsteiger SV Warnemünde muss weiter um den Verbleib in der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer bangen. Die Mecklenburger kassierten am Samstagabend gegen SV Lindow-Gransee eine 0:3 (27:29, 22:25, 11:25)-Heimniederlage. «Natürlich ist das ärgerlich, zumal wir die ersten beiden Sätze hätten gewinnen können. Aber noch leben wir und haben den Klassenerhalt selbst in der Hand», sagte Trainer Christian Hinze.

von dpa

08. April 2018, 12:17 Uhr

Dabei machte die Mannschaft des 39-Jährigen ein ordentliches Spiel, doch zu viele leichte Fehler und eine individuell bessere gegnerische Mannschaft verhinderten einen Sieg. Um in der Liga zu bleiben, muss Warnemünde nun am letzten Spieltag im direkten Abstiegsduell den TV Delbrück auswärts deutlich besiegen.