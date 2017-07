Geschichte : Synagoge Stavenhagen wird Kulturzentrum

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

In mehr als fünf Jahren Arbeit hat der Verein mit Hilfe der Deutschen Stiftung Denkmalschutz das einst jüdische Gotteshaus vor dem endgültigen Verfall gerettet und wieder hergerichtet. «Es soll eine Stätte der Begegnung und der Kultur werden», erklärte Vereinsleiter Klaus Salewski, der auch Stadtpräsident in Stavenhagen ist.

Die Synagoge wurde um 1820 als Backstein-Fachwerkbau in einem Hinterhof nahe des Stadtzentrums errichtet und steht unter Denkmalschutz. Ein Nachbar verhinderte im November 1938, dass sie in der Pogromnacht abbrannte, danach wurde sie als Tischlerei genutzt. In der DDR verfiel das Gebäude und stand kurz vor dem Einsturz.

Stavenhagen hatte im 19. Jahrhundert die größte jüdische Gemeinde nach Schwerin, Parchim, Güstrow und Waren in Mecklenburg. Die Synagoge diente bis in die Mitte der 1930er Jahre als Gotteshaus, dann gab es zu wenige Gläubige. Die letzten Gemeindemitglieder flohen. Acht jüdische Bürger aus Stavenhagen wurden deportiert und in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten umgebracht.

16.Jul.2017