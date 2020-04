Flüchtlinge : Syrer engagieren sich für Stralsund: Mühle renoviert

Avatar_prignitzer von dpa

29. April 2020, 16:07 Uhr

Zehn syrische Zuwanderer haben in Stralsund die letzte historische Windmühle der Hansestadt, die Mahnkesche Mühle, wieder auf Vordermann gebracht. Die verfallene Erdholländermühle aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war 2006 an ihrem ursprünglichen Standort nahe der Rügenbrücke abgetragen und im Stralsunder Zoo originalgetreu wiederaufgebaut worden. Nach neun Jahren als Ausstellungsraum waren nun verschiedene Verschönerungsarbeiten fällig, wie Zoodirektor Christoph Langner sagte. Eine Gruppe syrischer Einwohner im Plattenbaugebiet Grünhufe bot Hilfe an. «Wir möchten Deutschland und Stralsund Danke sagen», begründete der syrische Agraringenieur Taher Sayadi den ehrenamtlichen Einsatz. Nach Angaben der Stadtverwaltung engagieren sich 65 Männer und Frauen aus Syrien ehrenamtlich in Stralsund.