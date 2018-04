Verkehr : Täglich 14 Verkehrsunfälle mit Verletzten auf den Straßen

von dpa

24. April 2018, 12:34 Uhr

Die Zahl der Verkehrstoten ist im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern auf ein historisches Tief gesunken. Nach Angaben des Innenministeriums vom Dienstag starben 79 Menschen auf den Straßen des Landes. Das waren zehn weniger als im Jahr davor, wie Innenminister Lorenz Caffier (CDU) sagte. Seit längerem sinken die Zahlen. Allerdings bedürfe es großer Anstrengungen, um den Trend auch in den Folgejahren halten zu können, betonte Caffier. Im vergangenen Jahr habe es im Schnitt täglich 14 Verkehrsunfälle mit Verletzten gegeben. Die häufigsten Ursachen von Unfällen mit Toten oder Schwerverletzten seien auch 2017 zu schnelles Fahren, Missachtung der Vorfahrt und Alkohol am Steuer gewesen.