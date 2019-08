Kriminalität : Tätersuche nach Vergewaltigung: Letzter Tag für Gentest

Bei der Suche nach einem bislang noch unbekannten mutmaßlichen Vergewaltiger beendet die Kriminalpolizei am Samstag in Parchim einen einwöchigen Massen-Gentest. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren knapp 300 Männer im Alter zwischen 25 und 40 Jahren aufgefordert, eine Speichelprobe abzugeben. Sie waren den Ermittlungen zufolge zur Tatzeit mit ihren Mobiltelefonen in der Funkzelle in Tatortnähe eingeloggt. Der Aufforderung seien bis kurz vor Ende der freiwilligen Probenabgabe etwa 120 Männer nachgekommen, hieß es.

von dpa

10. August 2019, 01:14 Uhr

Opfer des Übergriffs war nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine 21-Jährige. Sie war in den Abendstunden des 1. Februar 2019 in Parchim von hinten angegriffen, zu Boden gestoßen und sexuell missbraucht worden. In der mecklenburgischen Kleinstadt waren im vergangenen Winter kurz hintereinander zwei junge Frauen vergewaltigt worden. Beide Taten stehen den bisherigen Ermittlungen zufolge aber nicht im Zusammenhang, die Tätersuche blieb bislang erfolglos.