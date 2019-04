Energie : Tag der erneuerbaren Energien mit vielfältigem Programm

von dpa

10. April 2019, 13:46 Uhr

Werbung für höhere Akzeptanz der Windkraftnutzung bestimmt in diesem Jahr den Tag der Erneuerbaren Energien Ende April. Wie das Energieministerium in Schwerin am Mittwoch mitteilte, bieten Windparkbetreiber an mehreren Orten die Möglichkeit, die Masten von Windrädern zu besteigen. Zudem organisiere der Netzbetreiber 50Hertz wieder eine Schiffsfahrt zu den Offshore-Windparks Arkona und Wikinger, bei der es Informationen über Windenergieprojekte in der Ostsee gibt. Insgesamt hätten wiederum etwa 70 Unternehmen und Institutionen für das Wochenende zum Tag der Erneuerbaren Energien Veranstaltungen geplant. Vom 26. bis 28. April seien bislang 44 Aktionen geplant, wobei sich zum Teil mehrere Veranstalter zusammengeschlossen hätten. Im Vorjahr hatte es landesweit 53 Veranstaltungen gegeben.