Denkmäler : Tag des offenen Denkmals: Blick in Schlösser in MV

Zahlreiche historische Gebäude und Anlagen können am Sonntag beim Tag des offenen Denkmals in Mecklenburg-Vorpommern besichtigt werden. Unter anderem das Schlossmuseum Schwerin, die Schlösser in Bothmer, Granitz, Hohenzieritz, Ludwigslust und Mirow können am Sonntag kostenlos besucht werden, wie das Finanzministerium am Freitag in Schwerin mitteilte.

11. September 2020, 18:17 Uhr