Forschung : Tagung der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat begonnen

Mit der Verleihung des Communicator-Preises der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) hat am Montag in Rostock die Jahresversammlung der größten Organisation für Forschungsförderung Deutschlands begonnen. Trägerin des mit 50 000 Euro dotierten Preises ist die Informatikprofessorin Katharina Anna Zweig von der TU Kaiserslautern. Sie soll damit für eine engagierte und vielseitige Kommunikation zu ethischen, politischen und gesellschaftlichen Wirkungen von Algorithmen ausgezeichnet werden. Mit einer gut durchdachten Kommunikationsstrategie und einer großen Breite an Formaten und Kanälen gelinge es Zweig, sehr unterschiedliche Zielgruppen mit dieser komplexen und zugleich gesellschaftlich hoch relevanten Thematik in Berührung zu bringen, hieß es zur Begründung.

von dpa

01. Juli 2019, 20:22 Uhr

Auf ihrer bis Mittwoch dauernden Jahresversammlung wird die DFG ihren neuen Präsidenten wählen. Bislang wird die größte deutsche Forschungsförderorganisation von Peter Strohschneider geleitet, der nach zwei Amtsperioden turnusmäßig ausscheidet. Zur Wahl stellen sich den Angaben zufolge die Biochemikerin Katja Becker aus Gießen, der Prozesstechniker Wolfgang Marquardt vom Forschungszentrum Jülich und die Karlsruher Informatikerin Dorothea Wagner.

Ein zunächst für Dienstag geplanter Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wurde am Montag abgesagt. Stattdessen werden der Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun, und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) nach Rostock kommen.