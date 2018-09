Schulen : Tagung der Gymnasialrektoren über Bildung auf dem Land

von dpa

19. September 2018, 05:31 Uhr

Die Kultusministerien der Bundesländer müssen nach Ansicht von Gymnasialdirektoren bessere Anreize schaffen, um Lehrer für die Arbeit in den ländlichen Räumen zu gewinnen. Deutschlandweit drohen diese Regionen abgehängt zu werden. «Das wichtigste Ziel muss sein, in diesen Gegenden die gesamte Versorgung zu erhalten», sagte der Vorsitzende der Schulleitervereinigung der Gymnasien in MV und Leiter des Gadebuscher Gymnasiums, Ingolf Litzner, vor der Bundesdirektorenkonferenz Gymnasien von Mittwoch bis Samstag in Kühlungsborn. Dazu gehöre neben der allgemeinen Versorgung etwa auch die Medizin oder die Kultur. «Aber das alles funktioniert nur, wenn ausreichend für die schulische Bildung gesorgt ist.»