Kriminalität : Tankstellenüberfall: Zigaretten und Geld erbeutet

von dpa

10. April 2018, 08:05 Uhr

Vier Männer habe am Montagabend eine Tankstelle in Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) überfallen. Die Männer waren teils vermummt und bedrohten den Angestellten mit einer echten Pistole oder einer Attrappe, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie erbeuteten Bargeld und Zigaretten in zunächst unbekannter Höhe und flüchteten. Der Tankstellenmitarbeiter erlitt einen Schock und musste medizinisch versorgt werden. Die Fahndung nach dem Quartett mit mehreren Streifenwagen blieb zunächst erfolglos.