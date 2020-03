Kommunen : Tarifverhandlungen im öffentlichen Nahverkehr gescheitert

Im Streit um höhere Löhne bei den kommunalen Nahverkehrsbetrieben in Mecklenburg-Vorpommern wird auf Hilfe von außen gesetzt. Der Kommunale Arbeitgeberverband und die Gewerkschaft Verdi konnten sich am Dienstag in der fünften Verhandlungsrunde in Rostock nicht einigen, wie beide Seiten mitteilten. Demnach soll ein Schlichtungsverfahren eingeleitet werden. Der Arbeitgeberverband hatte nach eigenen Angaben eine monatliche Lohnerhöhung von 100 Euro rückwirkend zum 1. Januar angeboten.

03. März 2020, 17:55 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi verlangt für die landesweit rund 1500 Mitarbeiter im Nahverkehr 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde, rückwirkend zum 1. Januar, und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete in Höhe von 100 Euro.