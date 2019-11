Kriminalität : Taschenraub scheitert: Frau erleidet schwere Verletzungen

Avatar_prignitzer von dpa

28. November 2019, 06:09 Uhr

Bei einem missglückten Handtaschenraub in Stralsund ist eine Frau schwer verletzt worden. Ein Mann riss am Mittwochabend so stark an der Tasche, dass die 58-Jährige stürzte und sich schwere Kopfverletzungen zuzog, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Als ein Autofahrer am Tatort stoppte, flohen der unbekannte Täter und seine zwei Kumpanen - mit leeren Händen.