Prozesse : Taschenraubserie: Angeklagter weist Vorwürfe zurück

Im Prozess um eine Handtaschen-Raubserie in Neubrandenburg hat der Angeklagte die von der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. Er habe damals eine der Handtaschen zufällig gefunden und durchsucht, aber mit den Überfällen nichts zu tun, erklärte der 30-Jährige am Montag vor dem Amtsgericht Neubrandenburg. Die Staatsanwaltschaft wirft dem damals arbeitslosen Mann vor, im Frühjahr 2016 mindestens drei ältere Frauen in Hochhäusern in seinem damaligen Wohnumfeld im Süden Neubrandenburgs überfallen und beraubt zu haben. Dabei war eine 79-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die Anklage lautet auf mehrfachen Raub in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung.

Avatar_prignitzer von dpa

20. Juli 2020, 11:09 Uhr