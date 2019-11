Kriminalität : Tatverdächtiger nach Brandanschlag vor Revier in Haft

Avatar_prignitzer von dpa

28. November 2019, 18:53 Uhr

Zwei Tage nach dem Brandanschlag auf Polizeiautos in Stralsund ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sitzt der 61-Jährige nach der Vorführung beim Haftrichter in Untersuchungshaft. In der Wohnung des Mannes in Stralsund wurden Beweismittel sichergestellt, die ihn nach derzeitigen Erkenntnissen mit dem Brandanschlag auf Dienst- und Privatfahrzeuge vor dem Polizeihauptrevier in Verbindung bringen. Die Ermittlungen zu möglichen Motiven dauern an. Sie werden von der Kripo Anklam geführt.