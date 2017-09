Landtag : Tausende besichtigen neuen Plenarsaal des Landtags

Wenige Tage vor der feierlichen Eröffnung des neuen Plenarsaals im Landtag in Schwerin haben sich Tausende Menschen einen ersten Eindruck von den Räumlichkeiten verschafft. Gleich zu Beginn des Besuchertags habe es bei tollem Wetter einen großen Andrang gegeben, sagte ein Sprecher des Landtags am Samstag. Immer mehr Leute seien ins Schweriner Schloss geströmt. «Wir sind sehr positiv überrascht vom Interesse am neuen Saal.» Der Landtagssprecher sprach von Tausenden Besuchern.