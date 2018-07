Gesellschaft : Tausende zum «Christopher Street Day» in Rostock erwartet

Beim 16. «Christopher Street Day» (CSD) am Samstag (13.00 Uhr) in der Rostocker Innenstadt werden wieder Tausende Menschen erwartet. Bunt, schrill und laut wollen die Demonstranten unter dem Motto «Akzeptanz beginnt im Kopf - kein Schritt zurück!» durch die Stadt ziehen.

von dpa

21. Juli 2018, 09:28 Uhr

Auftakt der Veranstaltung ist am Mittag am Neuen Markt, wo unter anderem mit Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) diskutiert werden soll. Im Anschluss (15.00 Uhr) sollen den Angaben zufolge elf Gruppen mit eigenen Wagen zwei Stunden lang in der Rostocker Innenstadt demonstrieren. Unter anderem werden Parteien (SPD, Linke, Grüne, FDP), der Lesben- und Schwulenverband sowie Studentenvertreter erwartet. Bis 22 Uhr wird dann gemeinsam auf dem Neuen Markt gefeiert.

Zwar konnten Schwule und Lesben vergangenes Jahr politische Erfolge wie die Ehe für Alle feiern, doch betonen die Aktivisten, dass es in der Vergangenheit vermehrt zu Gewalt gegen Homo- und Transsexuelle Menschen gekommen sei.